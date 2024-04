Cotado a ser vice de Tabata em SP, Datena diz não 'ter pinta de político'

O apresentador José Luiz Datena, cotado para ser vice de Tabata Amaral (PSB) à prefeitura de São Paulo, disse "não ter pinta de político" por não fazer média e falar o que pensa.

O que aconteceu

O desabafo do comunicador foi feito ao se posicionar contra a saída temporária de presos. Em sua fala, no Brasil Urgente de ontem, Datena criticou o veto promovido pelo governo Lula à proposta que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional.

É por isso que eu sou radical e não gosto de me candidatar a nada, de ser político. Porque esses políticos ficam em cima do muro, fazendo média, principalmente em época de eleições. Deixo claro aqui para vocês: sou contra a saída temporária para esses monstros, animais, canalhas, que compõem o crime organizado. José Luiz Datena, no Brasil Urgente, da TV Bandeirantes

Datena defendeu ainda a derrubada da medida de Lula por parte do Congresso Nacional.

"É por isso que eu não sirvo para ser político. Eu não fico em cima do muro. Eu falo o que eu penso. 'Ah, mas é ano eleitoral, a gente precisa entender que tem muita gente da esquerda que não votará em você, se você for contra a saída temporária'. Vai votar no outro, então... se vocês são a favor de soltar bandido da pior qualidade. Por isso que eu não gosto de ser político. Eu não tenho pinta nenhuma para ser político, porque eu não fico fazendo média", concluiu.

O comunicador se filiou na semana passada ao PSDB, seu 11º partido. Ele já teve passagens pelo PT, onde ficou 23 anos, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSC, PDT e PSB. Em 2022, ele estava filiado ao PSC e disputaria eleição no palanque com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo, mas não foi até o final com a decisão.

A chegada do apresentador ocorre em momento de fragilidade dos tucanos. Todos os vereadores da cidade de São Paulo deixaram o partido, depois que a direção decidiu não apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na campanha à reeleição.

O apresentador é cotado para ser vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral na disputa à Prefeitura de São Paulo. É a quinta vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição. Nas outras vezes, ele acabou desistindo no meio do processo.