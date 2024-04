Com suspensões, Conselho da Petrobras tem 9 membros ativos; saiba quem são

O Conselho Administrativo da Petrobras tem, atualmente, 11 membros, desde independentes até profissionais envolvidos no governo. Nesta semana, dois deles foram suspensos pela Justiça: Pietro Adamo Sampaio Mendes, presidente do grupo, e de Sergio Machado Rezende, conselheiro. A Petrobras informou que vai recorrer da decisão judicial que suspendeu Mendes, alegando conflito de interesse. Conheça o perfil de cada um dos participantes do grupo.

O que é o Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão máximo da Petrobras. Ele é responsável pelas principais decisões em relação ao direcionamento estratégico da companhia e exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da Petrobras. São os conselheiros que definem a política de preços (com diretrizes gerais). Por exemplo, a decisão de deixar a PPI (paridade de preço de importação) foi aprovada pelo Conselho.

O Conselho não decide sobre o preço dos combustíveis. Esta função é da diretoria da Petrobras. O Conselho é composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 membros. Eles são eleitos em Assembleia Geral de Acionistas e têm um mandato de até dois anos, com possibilidade de três reeleições consecutivas.

Membros suspensos do Conselho

Pietro Adamo Sampaio Mendes (presidente) - Indicado pelo governo Lula: Mendes é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Tem 16 anos de experiência no setor, é formado em Química pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e em Direito pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

Atuou como secretário adjunto de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia, diretor do departamento de Biocombustíveis da pasta. Na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foi assessor de diretoria, atuando e representando a Agência em audiências públicas no Congresso Nacional, em grupos de trabalho interministeriais e em eventos nacionais e internacionais

Sergio Machado Rezende (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: É professor aposentado do departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Está no Conselho da Petrobras desde abril de 2023. É formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Elétrica pelo MIT (Massachusetts lnstitute of Technology) e PhD em Engenharia Elétrica-Ciência dos Materiais, também pelo MIT. Publicou mais de 300 artigos e capítulos de livros individualmente ou em colaboração com estudantes e colegas sobre uma variedade de fenômenos e propriedades de materiais magnéticos.

Quem são os outros membros do Conselho

Jean Paul Prates (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: Prates é advogado, formado pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia. Foi membro da assessoria jurídica da Braspetro (Petrobras Internacional S.A.) senador pelo Rio Grande do Norte. Também foi membro de diversas comissões do Senado Federal, como a Comissão de Assuntos Econômicos, de Serviços e Infraestrutura e a Comissão de Ciência e Tecnologia.

Bruno Moretti (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: Moretti é formado em economia pela UFF (Universidade Federal Fluminense), possui mestrado em Economia da Indústria pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), doutorado em Sociologia pela UnB (Universidade de Brasília).

Hoje é doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Iniciou sua carreira como Analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento, em 2004, e ocupou outros cargos públicos, como diretor da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos e assessor da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento. Hoje é secretário Especial de Análise Governamental da Presidência da República e Conselheiro de Administração da Petrobras.

Francisco Petros (conselheiro) - Indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias: Petros é advogado pela Universidade Mackenzie, especializado na área de governança corporativa, compliance e investigações forenses. Também é formado em ciências econômicas pela PUC de São Paulo, pós-graduado em finanças (MBA) pelo IBMEC (Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais). Participou de inúmeros cursos no Brasil e no exterior nas áreas de governança corporativa, compliance, investigações internas (forenses), acordos criminais e civis em diversas jurisdições e regulação de mercados.

Atuou durante 25 anos na área de mercado de capitais, com posições de diretor e CEO de grandes empresas. Foi Conselheiro de Administração de empresas brasileiras de grande porte como BRF (2017-2020), Petrobras (2015-2019) e BR Distribuidora (2015-2016).

José João Abdalla Filho (conselheiro) - Indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias: Abdalla Filho é um dos maiores investidores individuais de longo prazo da B3, com valores superiores a R$ 20 bilhões, com foco nos segmentos de Óleo e Gás, Energia e Mineração. Juca Abdalla, como é conhecido, foi conselheiro suplente na Cemig e na CEG. Atualmente é Conselheiro de Administração e Membro do Comitê de Investimentos da Petrobras.

Marcelo Gasparino da Silva (conselheiro) - Indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias: Silva atua como Conselheiro de Administração independente há 12 anos em companhias abertas. É vice-presidente do Conselho de Administração da Vale, e membro dos conselhos do Banco do Brasil e da Eletrobras. Já foi conselheiro de empresas como Eternit, Usiminas, Cemig e Casan

É graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Administração Tributária Empresarial pela ESAG.

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho - Indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais: Siqueira Filho é formado em Economia pela PUC-Rio, em Estudos Franceses pela Universidade de Nancy II e OPM (Owner/President Management) pela Havard Business School. É sócio co-fundador da Leblon Equities e co-gestor dos fundos de ações e Private Equity.

Atualmente é membro do Conselho de Administração da Petrobras (desde 2016, eleito por minoritários), da Klabin S.A., da Arara Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda., do Fundo Patrimonial da PUC-RJ e da Tamboro Educacional. Foi membro do Conselho de Administração da Br Home Centers (2009-2019). Tem mais de 30 anos de experiência no mercado acionário brasileiro.

Renato Campos Galuppo - Indicado pelo governo Lula: Galuppo é advogado formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em Direito Penal e Processo Penal Aplicados pelo Centro Universitário UNA e pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal e Econômico Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra/IBCCRIM.

Foi assessor jurídico na Câmara dos Deputados de março de 2007 a junho de 2014 e de outubro de 2014 a dezembro de 2021. É membro da ABRADEP (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político), do PLURIS (Instituto de Direito Partidário e Político), do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais) e do ICP (Instituto de Ciências Penais). Atualmente é membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Conselho de Administração da Petrobras. Foi Conselheiro de Administração da PréSal Petróleo S.A (PPSA) de julho de 2023 a janeiro de 2024.

Rosangela Buzanelli Torres (conselheira) - Eleita pelos empregados da Petrobras: Torres foi eleita pelos empregados da Petrobras em 2020 e reeleita em 2022. É graduada em engenharia geológica pela UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e mestre em Sensoriamento Remoto, com foco em Geociências pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Entrou na Petrobras em 1987 no cargo de Geofísica. Atualmente atua na área de Operação Exploratória Marítima, Águas Profundas e é Membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Conselho de Administração.

Vitor Eduardo de Almeida Saback (conselheiro) - Indicado pelo governo Lula: Saback é Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia desde abril de 2023. É formado em Administração de Empresas pela UnB (Universidade de Brasília), com MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), bacharel em Direito pelo UniCEUB (Centro de Ensino Unificado de Brasília) e Mestrando em Economia pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP.

É analista de gestão pública do Ministério Público da União. Membro Titular de Conselhos de Administração, entre 2018 e 2020, de empresas estatais e subsidiárias. Atuou no Gabinete do Procurador-Geral da República (2011 a 2015), na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (2015 a 2016) e na Secretaria de Governo da Presidência da República (2016 a 2018), tendo auxiliado na condução do relacionamento entre os Poderes e formulação e execução de estratégias para aprovação de matérias de interesse do Governo Federal; e no Ministério da Economia (2019 a 2020), no apoio ao exercício das atribuições do Ministro de Estado; bem como Diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) (2021-2023).