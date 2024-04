Citi tem queda no lucro com maiores custos com indenizações e seguro de depósitos

Por Manya Saini e Tatiana Bautzer

(Reuters) - O lucro do Citigroup caiu no primeiro trimestre, à medida que o banco gastou mais com pagamentos de indenizações para funcionários demitidos e reservou dinheiro para reabastecer um fundo de seguro de depósitos do governo.

O lucro líquido caiu para 3,4 bilhões de dólares, ou 1,58 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, informou o banco nesta sexta-feira, contra lucro de 4,6 bilhões de dólares, ou 2,19 dólar por ação, no ano anterior.

"O mês passado marcou o fim da simplificação organizacional que anunciamos em setembro. O resultado é uma estrutura de gestão mais limpa e mais simples que se alinha totalmente e facilita nossa estratégia", disse a presidente-executiva Jane Fraser em um comunicado.

O Citi disse em sua apresentação aos investidores que espera uma redução de 7.000 funcionários e uma economia anual de 1,5 bilhão de dólares com a reorganização. As ações do banco subiam 1% nas negociações pré-mercado.

Fraser iniciou uma ampla reorganização em setembro para simplificar o banco e melhorar seu desempenho. Os custos da reorganização elevaram as despesas para 14,2 bilhões de dólares.

A maior rodada de mudanças no quadro de funcionários, incluindo reatribuições e demissões, foi comunicada aos empregados no final de março.

O banco também pagou 251 milhões de dólares a um fundo do FDIC, agência dos Estados Unidos garantidora de depósitos, que foi drenado no ano passado após a falência de três bancos regionais.

No trimestre anterior, o Citi havia registrado um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares, impactado por itens não recorrentes.

"Esses últimos meses não foram fáceis", escreveu Fraser em março. "Longe disso. As mudanças que fizemos são as maiores que a maioria de nós já experimentou no Citi, colocando-nos na vanguarda e melhorando nossa competitividade", disse ela.

Os investidores têm recompensado Fraser com um aumento no preço das ações desde o início da reestruturação em setembro. Na sequência, eles querem ver o crescimento da gestão de patrimônio e de bancos de investimento.