CCR dá início a obras para ampliação da Serra das Arras

SÃO PAULO, (Reuters) - O Grupo CCR deu início nesta sexta-feira às obras para ampliação do novo traçado da Serra das Araras, um trecho da Via Dutra, que conecta Rio de Janeiro e São Paulo.

As obras serão executadas pela concessionária CCR RioSP e vão readequar o atual traçado da pista de subida (sentido SP), transformando-a na nova pista de descida (sentido RJ), além de construir uma nova pista de subida, em paralelo, afirmou a CCR.

"A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029", acrescentou.

O presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo, afirmou em nota que as obras vão "contribuir para intensificar o fluxo de veículos entre as duas maiores capitais do país", com o aumento no número de pistas. Segundo a CCR, cerca de 390 mil veículos circulam pelos dois sentidos mensalmente, dos quais 36% deles veículos de carga.

Os investimentos no projeto somam 1,5 bilhão de reais e vão gerar 5 mil empregos diretos e indiretos, disse a companhia.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)