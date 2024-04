Catedral de Notre-Dame está perto de reabrir cinco anos após incêndio

Por Lucien Libert e Michaela Cabrera e Tassilo Hummel

PARIS (Reuters) - Cinco anos depois de um incêndio devastador, a restauração da catedral de Notre-Dame está quase concluída, à medida que Paris atrai cada vez mais as atenções por conta dos Jogos Olímpicos deste ano.

Em 15 de abril de 2019, o telhado da catedral ficou em chamas. Em pouco tempo, ele engolfou a torre central e quase derrubou as torres sineiras. Em todo o mundo, os telespectadores assistiram horrorizados ao incêndio do templo medieval.

Macron, cujo segundo e último mandato termina em 2027, deseja que a restauração da catedral melhore a confiança do país -- e os índices de aprovação de seu governo.

"Somente uma vez em um século é possível sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, somente uma vez em um milênio é possível reconstruir uma catedral", disse Macron em seu discurso de Ano Novo de 2024.

Ainda não está claro o que exatamente causou o incêndio. As autoridades francesas têm dito que uma falha elétrica ou um cigarro queimado podem ter sido os responsáveis.

A fachada resistiu ao incêndio, mas os danos exigiram anos de intensos trabalhos de estabilização e restauração.

O orgulho dos que estão trabalhando no projeto é evidente.

"Este é o trabalho de construção de uma vida inteira, porque restaurar um monumento inteiro em toda a sua tridimensionalidade é algo excepcional", disse Emma Roux, uma artesã que trabalha nos icônicos vitrais.

A reabertura está programada para dezembro e atualmente está dentro do cronograma, de acordo com a autoridade que lidera o projeto.

"Estamos dentro do prazo e do orçamento", disse Philippe Jost no mês passado em uma audiência no Senado.

Jost disse aos parlamentares que o projeto custou até agora 550 milhões de euros, financiado em parte por grande doações, inclusive dos bilionários do setor de luxo François Henri Pinault e família Arnault. Tanto dinheiro foi doado que ainda restarão fundos para investimentos adicionais na catedral, disse ele.