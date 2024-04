Biden diz que espera um ataque do Irã a Israel em breve e alerta: "Não façam"

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que ele espera um ataque do Irã contra Israel “mais cedo do que mais tarde” e alertou o governo iraniano a não proceder com qualquer ação do tipo.

Questionado por repórteres sobre sua mensagem para o Irã, Biden simplesmente afirmou: “Não façam”.

Ele também salientou o compromisso dos EUA de defender Israel: “Somos devotos da defesa de Israel. Vamos ajudar Israel. Ajudaremos a defender Israel e o Irã não vai ser bem-sucedido”.

Biden afirmou que não divulgará informações sigilosas, mas disse esperar que um ataque ocorra “mais cedo do que mais tarde”. Ele conversou com repórteres na Casa Branca, após realizar um discurso virtual em uma conferência de direitos civis.

Israel se preparava nesta sexta-feira para um ataque do Irã ou de seus aliados, em um momento de alerta para uma possível retaliação a um bombardeio contra o complexo da embaixada iraniana em Damasco, na semana passada, que resultou na morte de um comandante da Força Quds, da Guarda Revolucionária Iraniana. Outros seis militares também morreram.

Países como Índia, França, Polônia e Rússia alertaram seus cidadãos a não viajarem para a região, que já enfrenta tensão com a guerra na Faixa de Gaza, agora em seu sétimo mês. Nesta sexta-feira, a Alemanha pediu que seus cidadãos deixem o Irã.

Israel não reivindicou a autoria do ataque aéreo em Damasco no dia 1º de abril. Mas o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que Israel “precisa ser punido e será”, por uma operação que disse ser equivalente a um ataque em solo iraniano.

(Reportagem de Andrea Shalal)