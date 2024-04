BCE discutirá nova estratégia e política verde em retiro na Irlanda

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu discutirão a política monetária verde e sua próxima revisão de estratégia em um retiro na Irlanda no próximo mês, onde também prepararão o terreno para um provável corte na taxa de juros em junho, disseram duas fontes à Reuters.

O BCE está se aproximando do fim de uma luta de dois anos contra a inflação alta, com o debate interno agora focado na trajetória para os custos dos empréstimos além de uma redução bem telegrafada dos juros em 6 de junho.

As autoridades devem lançar algumas das bases para sua decisão de junho quando se reunirem no Mount Juliet Estate, em Kilkenny, Irlanda, nos dias 21 e 22 de maio, disseram as fontes.

Mas elas também abordarão algumas questões de longo prazo. Uma delas é a próxima revisão da estratégia de política monetária do banco central, programada para o próximo ano.

Nas revisões anteriores, a última das quais foi concluída em 2021 após um atraso devido à pandemia, as autoridades ajustaram a meta de inflação do BCE.

Mas as fontes alertaram que as autoridades vão simplesmente fazer um "brainstorming" nesta fase, o que significa que ainda não haverá propostas específicas.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

O outro tópico a ser discutido em Kilkenny é como o BCE deve levar em conta as considerações climáticas ao definir suas políticas.

Esse é um debate de longa data que gira em torno da escolha de títulos de empresas menos poluentes e da concessão de incentivos aos bancos para que façam o mesmo quando concederem empréstimos.