BBB das multas? O que fazem as novas câmeras que acompanham semáforos em SP

Quem dirige pelas vias da capital paulista deve ter percebido: vários semáforos passaram a trazer uma moldura com contorno amarelo. A sinalização vem acompanhada de câmeras, também instaladas recentemente e que têm gerado dúvidas aos motoristas: afinal, elas estão ali para identificar irregularidades e multar os motoristas, como ocorre com os radares eletrônicos?

Na verdade, as novas câmeras não estão ali para isso. Elas trabalham de maneira integrada com os semáforos e têm apenas o objetivo de garantir maior fluidez no trânsito.

De acordo com Mauricio Nastari, gerente de iluminação pública da SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo), os novos semáforos são "inteligentes", com foco na redução dos congestionamentos e também para diminuir e agilizar o reparo de eventuais panes nos aparelhos de sinalização de trânsito.

Esses equipamentos utilizam um sistema adaptativo em tempo real capaz de transformar imagens captadas por câmeras integradas em dados e, por meio de algoritmos, ajustar o tempo de abertura dos semáforos de acordo com a quantidade de carros, garantindo maior fluidez do trânsito.

Os tempos máximo e mínimo de acionamento dessas luzes são programados previamente pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e são ajustados pelo próprio semáforo para melhorar o fluxo de veículos. Além disso, essa programação pode ser alterada remotamente por operadores da CET, por meio de uma central de controle.

A câmera que o novo semáforo traz substitui os chamados "laços", que são os sensores instalados no asfalto utilizados pelos semáforos convencionais. Essa câmera, chamada de "laço virtual", faz com que a operação do semáforo não seja afetada por recapeamento ou reparos que exijam a remoção temporária do "laço" convencional.

Outra vantagem é de que os novos semáforos "conversam" entre si e são sincronizados de acordo com as chamadas subáreas, que são as grandes avenidas e suas adjacências.

Onde novos semáforos serão instalados

Os semáforos modernizados começaram a ser instalados na cidade a partir do segundo semestre do ano passado. Segundo a SP Regula, os semáforos de todos 2.586 cruzamentos do Minianel Viário, que é a zona do rodízio municipal de veículos, serão trocados por novos nos próximos três anos.

Conforme a SP Regula, a nova tecnologia deve estar presente em 270 cruzamentos até o fim de 2023.

À prova de apagões?

Semáforo modernizado acaba de ser instalado na Avenida Pompeia, nos arredores do estádio do Palmeiras Imagem: Alessandro Reis/UOL

Mauricio Nastari explica que todos os "semáforos inteligentes" são conectados entre si e com uma central de controle por meio de fibra óptica e chip de telefonia. Com essa redundância, é possível realizar de forma mais eficiente o monitoramento em tempo real do respectivo funcionamento.

Esse monitoramento, segundo o gerente, permite mais agilidade no envio de equipes para o reparo de eventuais falhas causadas por interrupção no fornecimento de energia ou por furto de cabos elétricos.

Conforme o executivo, os cerca de 4.000 semáforos que estão fora do Míni Anel Viário do município serão revitalizados nos próximos anos. Esses aparelhos não trazem a tecnologia adaptativa, informa, mas parte deles traz funcionalidades como o acesso remoto.

É possível identificar imediatamente os aparelhos com mau funcionamento. Como são semáforos novos, também são menos propensos a panes. Antes da modernização, o percentual diário de semáforos com falhas era de aproximadamente 2% e hoje está em torno de 0,3%" Mauricio Nastari, gerente da SP Regula

