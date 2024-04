Após alta nos preços, mercados passam a lacrar garrafas de azeite

Com a alta nos preços do azeite, mercados brasileiros estão recorrendo à instalação de lacres antifurto e alarmes nas garrafas do produto.

O que aconteceu

Lacres e alarmes estão sendo usados em várias partes do Brasil. Pessoas de diversos estados têm publicado nas redes sociais quando encontram os aparatos nas garrafas de azeite.

O azeite ta tao caro que botaram lacre de segurança nas garrafas pic.twitter.com/DoCz4Jtr0h -- Thiago Radice ? (@radice) February 14, 2024

O azeite tá tão caro que meteram lacre de segurança pic.twitter.com/aCJT2xl44F -- Santos (@JVS4ntos) January 19, 2024

Azeite tá tão caro que no mercado que vou botaram até lacre antifurto no Andorinha. pic.twitter.com/9VyaQNloIs -- L u a (@televisivah) March 11, 2024

Preço subiu em 44,23% desde 2020. Dados são do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país.

Alta do preço é explicada por vários fatores. Crescimento do preço é explicado, principalmente, pelas secas enfrentadas na Espanha e em Portugal nas últimas safras: os países são responsáveis por quase metade da produção de azeite no mundo. No Brasil, a produção nacional não dá conta da demanda.