'Wolverine' do crime organizado da Bahia é preso no Espírito Santo

Do UOL, em São Paulo

Daniel dos Santos Silva, conhecido como o "Wolverine" do crime organizado da Bahia, foi preso no Espírito Santo nessa quarta-feira (10).

O que aconteceu

Homem tinha três mandados de prisão em aberto. Ele era procurado há dois meses por suspeita de cometer homicídios na região de Lauro de Freitas e Mata de São João.

Localizado após trabalho conjunto com o Espírito Santo. Daniel estava no município de São Mateus, a 64 quilômetros da divisa com a Bahia. Ele se escondia em uma casa e não ostentava a vida criminosa, segundo a polícia.

Carro clonado e documento falso foram encontrados com suspeito. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência em que ele se escondia.

O UOL buscou a Defensoria Pública da Bahia para saber se o órgão defende o suspeito. O espaço será atualizado tão logo haja resposta.