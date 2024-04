Volume de vendas no varejo cai 2,5% em março ante igual mês de 2023, mostra índice da Stone

O varejo teve queda de 2,5% no volume de vendas em março deste ano, na comparação com igual mês de 2023. Já no comparativo com fevereiro houve alta de 0,2% no volume de vendas. Os dados são da 15ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone, feito em parceria com o Instituto Propague.

Na análise por segmentos, o relatório indicou que cinco deles registraram uma queda anual significativa, com o setor de livros e jornais, revistas e papelaria liderando as estatísticas, com uma baixa de 13,2%, seguido por material de construção, com queda de 12%, tecidos, vestuário e calçados (-4,5%), móveis e eletrodomésticos (-4%) e artigos farmacêuticos (-0,8%).

Apenas um segmento apresentou alta, o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com variação positiva de 0,7%.

Na apuração por regiões, só cinco Estados se destacam com resultados positivos em março na comparação anual: Ceará (8%), Amazonas (5,4%) e Roraima (5,1%), nas regiões Norte e Nordeste, e Mato Grosso do Sul (1,6%) e Mato Grosso (0,9%), na região Centro-oeste do País.

Dentre as quedas, seis Estados se sobressaem. Nas regiões Norte e Nordeste foram: Alagoas (-14,9%), Piauí (-5%) e Paraíba (-4,4%). Nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul foram Espírito Santo (-4,6%), Rio de Janeiro (-2,9%) e Minas Gerais (-2,2%).

Na edição anterior da pesquisa, foram identificadas discrepâncias em uma das fontes de dados, assim, o volume do mês foi subestimado. Após ajustes, observou-se que fevereiro teve um aumento de 0,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a Stone.