Turista francês é esfaqueado dentro de ônibus na Bahia

Um turista francês foi esfaqueado durante uma viagem de ônibus na Bahia.

O que aconteceu

Homem seguia de Salvador para o município de Seabra, na Chapada da Diamantina. Ele foi esfaqueado na manhã de ontem (10) quando estava dormindo no primeiro andar do veículo.

Policial que estava dentro do veículo ajudou a conter o responsável pelo ataque. Membro da PRF, o policial ouviu os gritos do turista no primeiro andar do ônibus e conseguiu imobilizar o suspeito. A informação está no relatório de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal.

Motorista alertou sobre crime a policiais que estavam na BR-116. Uma equipe da PRF que fazia fiscalização no município de Santo Estevão foi responsável pela condução do suspeito à delegacia.

Suspeito foi preso e alegou que estava em surto. O homem, de 39 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e não teve identidade divulgada pela polícia.

Arma branca e dinheiro foram apreendidos com o homem preso. Segundo a PRF, uma arma branca conhecida como "chucho", feita com um vergalhão de ferro, e R$ 5,7 mil foram apreendidos com o homem.

O homem foi internado no Hospital Geral Clériston Andrade. O UOL buscou a Secretaria de Saúde da Bahia para saber se ele precisou passar por cirurgia, mas o órgão informou que não passa informações sobre pacientes.