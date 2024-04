Tropas da junta de Mianmar abandonam cidade na fronteira com a Tailândia

As tropas da junta militar de Mianmar abandonaram uma cidade crucial na fronteira com a Tailândia, afirmaram um porta-voz de um grupo étnico armado birmanês e uma autoridade tailandesa à AFP.

A derrota é a mais recente de uma série de reveses para os militares birmaneses, que tomaram o poder no país do sudeste asiático com um golpe de Estado em 2021 contra o governo civil da vencedora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.

Padoh Saw Taw Nee, porta-voz da União Nacional Karen, anunciou que durante a noite o grupo derrotou as tropas oficiais na cidade de Myawaddy e que quase 200 soldados fugiram por uma ponte que liga a área à cidade tailandesa de Mae Sot.

Um funcionário do controle de fronteira da Tailândia afirmou que Myawaddy "caiu" na noite de quarta-feira, mas pediu para não ter o nome revelado porque não está autorizado a falar com a imprensa.

Os combates nas imediações desta importante cidade comercial, próxima à fronteira, provocaram na quarta-feira a fuga de centenas de pessoas para a Tailândia.

Moradores da região declararam à AFP que os combates na cidade começaram na terça-feira, mas pararam na noite de quarta-feira.

A localidade fronteiriça é crucial para a junta militar birmanesa, pois 1,1 bilhão de dólares em mercadorias transitaram por Myawaddy desde abril de 2023, segundo o Ministério do Comércio de Mianmar.

O golpe militar mergulhou Mianmar em um caos econômico e político, com vários grupos étnicos e forças pró-democracia lutando contra os militares.

Nos últimos meses, o Exército birmanês sofreu uma série de derrotas no norte e no oeste do país.

© Agence France-Presse