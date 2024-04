Salários de até R$ 13,9 mil: edital de concurso do TRF-2 é publicado; veja

Do UOL, em São Paulo

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2.ª Região) publicou nesta quinta-feira (11) o edital do concurso que oferta vagas para o cadastro de reserva.

O anúncio do edital despertou interesse e é um dos assuntos mais pesquisados no Brasil hoje, segundo dados do Google Trends.

O que o edital diz

Todas as vagas são para nível superior. Os cargos ofertados são de analista e técnico judiciário, divididos entre áreas de atuação e especialidade, como TI, engenharia, odontologia etc.

Os salários chegam a R$ 13,9 mil. Esse valor é destinado aos profissionais aprovados como analistas judiciários. No caso dos técnicos, a remuneração é de R$ 8,5 mil.

O concurso não prevê posse imediata. De acordo com o edital, os aprovados vão para o cadastro de reserva e serão empossados nas "vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do Concurso".

As lotações são para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Os dois estados são os que estão sob jurisdição do Tribunal.

Como realizar a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, banca responsável pela aplicação da prova. Clique aqui para a acessar.

Há uma taxa para realizar a prova. Quem quiser concorrer ao cargo de técnico judiciário deverá pagar R$ 70 na inscrição e, no caso do cargo de analista, R$ 80.

As inscrições já estão abertas. O prazo vai até as 14h do dia 10 de maio.

Clique aqui para ler o edital completo.