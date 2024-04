Trem atinge mãos de passageiro no metrô de SP: 'Não morri por centímetros'

O publicitário Gabriel Campagnac, de 34 anos, levou um susto quando voltava para casa no final da tarde de segunda-feira (8), na Estação Palmeiras-Barra Funda, do metrô de São Paulo. O trem atingiu as mãos dele quando deixava a estação.

O que aconteceu

Gabriel compartilhou o caso em uma publicação no X. As fotos mostram as duas mãos ensanguentadas. "Ontem, por conta da multidão e da porta que não funciona, eu esbarrei no metrô em movimento. Mas o que me assusta é que eu não morri por alguns centímetros, ou o trem poderia ter levado minha mão inteira", escreveu.

O publicitário contou ao UOL que quase embarcou no trem, que acabaria o atingindo depois, mas estava muito cheio. Então, ele preferiu aguardar pelo próximo. "Quando fui chegando perto da porta, ela sinalizou que ia fechar, então, esperei pelo próximo trem", disse.

Foi nesse momento que ele foi atingido. "Quando fui chegar para trás da linha amarela [limite de segurança da plataforma], já não dava mais. Tinha uma multidão atrás de mim", relatou.

Gabriel conta que só percebeu a gravidade do ferimento quando uma passageira que estava atrás dele se assustou: "Na mão esquerda, só foi uma 'topada'. Está roxo e teve um arranhão. A mão direita machucou, teve o corte maior no dedão e uma lesão na palma da mão".

O publicitário foi levado por agentes do metrô a um hospital, onde recebeu pontos no corte e um dos dedos foi enfaixado. "É humanamente impossível você estar seguro ali. A própria intenção de se colocar portas de segurança nessas estações justifica isso. Se estão colocando, é porque ali a movimentação é muito grande, as pessoas não se controlam ali, empurram umas as outras", destacou.

Gabriel disse que pretende processar o metrô de São Paulo. "Isso [não conseguir respeitar o limite de segurança] é um senso comum, obviedade. Qualquer afirmação que vá além disso é má-fé, até do próprio metrô", avaliou.

eu moro em SP há 8 meses e esse tempo inteiro o @metrosp_oficial diz que tá implantando portas de segurança na Linha 3, mas NENHUMA delas funciona até hoje



ontem, por conta da multidão e da porta que não funciona, eu esbarrei no metrô em movimento pic.twitter.com/Zt38XgWRlo -- gabriel (@gabrielrcamp) April 9, 2024

Outro lado

O metrô lamentou o ocorrido e ressaltou que o passageiro ultrapassou os limites da plataforma, em nota enviada o UOL. "A companhia lamenta o ocorrido e alerta que os passageiros devem seguir as normas de segurança, como não ultrapassar a faixa amarela, evitando situações de risco", diz o texto.

O perfil do metrô de São Paulo no X também respondeu ao post do publicitário. Segundo o comunicado, as portas da plataforma na estação onde ele foi atingido já foram instaladas, mas ainda passam por testes. Essa é a mesma situação nas estações Carrão-Assaí e Penha-Lojas Besni.

Ainda segundo a nota, as portas estão sendo instaladas em três estações da Linha 3: Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim.