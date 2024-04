Thiago Motta é eleito melhor técnico do mês de março da Série A

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, do Bologna, foi nomeado nesta quinta-feira (11) o melhor treinador do mês de março da Série A da Itália.

O ex-volante da Azzurra, que vem liderando a grande sensação da atual temporada do campeonato, se tornou o primeiro comandante a vencer a premiação por dois meses consecutivos.

"Março consolidou a posição do Bologna na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões e Motta confirmou mais uma vez suas qualidades de grande treinador", destacou o CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Ao todo, essa foi a quarta vez na carreira que Motta conquistou o reconhecimento, sendo três durante seu trabalho no Bologna e um quando era técnico do Spezia. Ele e Luciano Spalletti são os profissionais que mais vezes receberam a premiação.

"Vivo com a tranquilidade de dar sempre o meu melhor e isso me faz dormir tranquilo. A premiação é mais uma prova do que estamos vivenciando, o que só é possível graças a esses caras que são fantásticos", disse Motta em uma coletiva de imprensa.

(ANSA).

