Ted Toleman, primeiro chefe de Ayrton Senna na Fórmula 1, morre aos 86 anos

O ex-chefe de equipe de Fórmula 1 Ted Toleman, que proporcionou ao brasileiro Ayrton Senna sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial, morreu nesta quinta-feira (11) aos 86 anos.

O fundador da escuderia Toleman, que ele comandou entre 1981 e 1985, deu a Senna a oportunidade de estrear na F1 em 1984. O brasileiro, futuro tricampeão do mundo, ganhou destaque ao completar o Grande Prêmio de Mônaco, disputado sob chuva intensa, na segunda posição longo em sua primeira temporada na categoria.

Este foi o melhor resultado da equipe, que conseguiu mais dois pódios com Senna, nos GPs da Grã-Bretanha e Portugal.

Posteriormente, a equipe foi vendida para a marca italiana de moda Benetton, que disputou a F1 entre 1986 e 2001. A escuderia conquistou dois títulos mundiais com outra lenda do automobilismo, o alemão Michael Schumacher, em 1994 e 1995, além do título dos construtores em 1995.

"Estou triste por saber que Ted Toleman faleceu. Ele deu muito à Fórmula 1 e suas conquistas e legado sempre farão parte de nossa história. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento triste", afirmou em um comunicado Stefano Domenicali, presidente da empresa que organiza o Mundial de F1.

