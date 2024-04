Tales: Lira ataca Padilha para conseguir o lugar dele no Planalto

O colunista Tales Faria disse no UOL News desta quinta (11) que os ataques feitos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira (PP-AL), ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, são, na verdade, estratégia para derrubar e substituir um dos homens fortes do governo Lula.

Em entrevista coletiva hoje, Lira se irritou quando questionado sobre notícias de que teria se enfraquecido com a votação que manteve a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele respondeu que as notícias foram vazadas por Padilha e o tratou de "incompetente".

Esse é o gesto normal do centrão e do Artur Lira como uma personificação do centrão. Ele quer mais poder. Sempre quer mais poder. Está havendo uma situação de enfraquecimento da ministra da Saúde [Nísia Trindade], que é ligada ao Padilha. E ele está voltando a bater nisso, no Padilha, pra ver se o desloca do Palácio do Planalto, porque ele quer pôr alguém no Palácio do Planalto, talvez ele próprio. Tales Faria, colunista do UOL

No segundo semestre começa a eleição do sucessor do Lira que, no ano que vem, não será mais presidente da Câmara. Ele está vendo o futuro dele, qual a cabeça ele corta pra conseguir espaço para ele e o centrão dentro do governo. Essa é a minha leitura sobre esse tipo de atitude do Lira, que é sempre querer mais e mais espaço. Tales Faria, colunista do UOL

Horas depois das declarações de Lira, Alexandre Padilha publicou em suas redes sociais um vídeo com elogios do presidente Lula à sua atuação à frente do ministério.

O Lula deu: 'O Padilha vai ficar no governo e não vou fazer o que o Lira quer'. O Lira conseguiu botar o ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro - fez o presidente do partido dele, Ciro Nogueira, ser ministro da Casa Civil. Antes, tinha posto a esposa do ex-governador de Brasília [Flávia Arruda] como articuladora política, relações institucionais do Bolsonaro. Ele tomou o Palácio do Planalto e quer tomar de novo. Mas, a boa notícia é que o Lula é mais esperto que o Lira e disse: 'Não vem que não tem'. O Padilha é o ministro mais longevo no cargo e vai continuar. Tales Faria, colunista do UOL

