Nunes Marques autoriza inquérito para investigar Bivar por suposta ameaça

Do UOL, em São Paulo

O ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de inquérito para investigar o deputado federal Luciano Bivar (União-PE), por supostas ameaças a Antônio Rueda (União-PE), novo presidente da sigla.

O que aconteceu

Decisão foi proferida nesta quinta-feira (11). Informação foi confirmada pelo UOL.

Nunes Marques atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O caso está em segredo de justiça.

A defesa de Rueda acionou o STF e pediu a investigação do caso. Um incêndio destruiu duas casas da família no litoral de Pernambuco, no mês passado. Na época, Luciano Bivar negou relação com o episódio e disse ser vítima de "ilações".

Procurado pela reportagem, o deputado não se manifestou. O espaço segue aberto.

Relembre o caso

Duas casas do novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegaram fogo simultaneamente na noite desta segunda-feira Imagem: Reprodução/X

Duas casas de praia ligadas a Antônio de Rueda pegaram fogo na noite de 11 de março. Os imóveis ficam localizados na Praia de Toquinho, em Pernambuco.

A perícia realizada pela Polícia Científica de Pernambuco concluiu que incêndio foi criminoso. Os peritos ainda analisam possíveis vestígios biológicos que podem indicar a autoria do crime. A Secretaria de Defesa Social ressaltou que a perícia é apenas uma das etapas do inquérito. "A investigação segue em andamento sendo realizadas tomadas de depoimentos e outras ações para o completo esclarecimento da autoria e do modus operandi", diz o órgão.

Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos. Uma das propriedades pertence ao próprio Rueda. A outra casa incendiada é da irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do União Brasil.

O presidente do União Brasil associou o incêndio ao deputado federal Luciano Bivar (PE), que perdeu o comando da sigla para ele.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) entrou com pedido para investigar Bivar por supostas ameaças a Rueda. O deputado nega que tenha ameaçado o atual presidente do União Brasil, mas já disse que afirmou a Rueda que "acabaria com a raça política dele".

Bivar foi afastado da presidência do União Brasil

Ele é acusado de mandar incendiar a casa de Rueda. No mês passado, o deputado federal chegou a ser afastado temporariamente pela Executiva da sigla. Com isso, Rueda assumiu o comando do partido.

Bivar tentou adiar decisão. A reunião que definiu o afastamento foi marcada por pedidos de "questão de ordem" do deputado, que tentou impedir a participação de Rueda e sua irmã, Maria Emília de Rueda, tesoureira do partido.

O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. Tem ainda sete senadores e quatro governadores.

Partido nasceu em 2021 e tem histórico de racha interno. Fruto da junção entre PSL e o DEM, o partido sempre foi comandado por Luciano Bivar (UB-PE), que fundou o PSL e já teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como filiado.

*Com informações da Agência Estado