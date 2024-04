S&P e Nasdaq sobem após novos dados de inflação aliviarem temores sobre juros

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq registravam ganhos nesta quinta-feira, depois que dados de preços ao produtor nos Estados Unidos mais fracos do que o previsto acalmaram os nervos dos investidores em relação à inflação persistente, mantendo vivas as expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve este ano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em março, contra previsões de um aumento de 0,3% de acordo com economistas consultados pela Reuters. Na base anual, o índice subiu para 2,1%, contra uma estimativa de 2,2%.

"Os preços ao produtor vieram um pouco melhor do que o esperado e foi realmente uma surpresa, dado o aumento que vimos nos preços das commodities e em muitos preços de insumos", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest.

"Parte disso fluirá para o (índice de preços) PCE em algumas semanas, de modo que o PCE poderá ser um pouco melhor do que o esperado."

Um relatório separado mostrou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego foi de 211.000 na semana encerrada em 6 de abril, contra uma estimativa de 215.000.

Wall Street registrou vendas acentuadas na última sessão, depois que dados mostraram que os preços ao consumidor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em março, levando os mercados financeiros a supor que o banco central poderia adiar o corte da taxa de juros até setembro deste ano.

Várias corretoras mudaram suas perspectivas de corte de juros, com o UBS Global Wealth Management agora esperando que o Fed inicie a redução em setembro, em comparação com junho, enquanto o BNP Paribas prevê o primeiro corte em julho.

Os rendimentos dos títulos do governo diminuíam após a alta de quarta-feira, com a nota de 10 anos em 4,5314%.

Os contratos futuros de juros ainda apontam para a reunião de setembro do Fed como o ponto de partida mais provável para o afrouxamento monetário.

Entretanto, os investidores agora veem chances quase iguais de que o Federal Reserve corte os juros sua reunião do final de julho.

O Dow Jones caía 0,47%, a 38.280,87 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,21%, a 5.149,81 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,22%, a 16.205,32 pontos.