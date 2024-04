Rússia lança nova ofensiva contra a Ucrânia visando "infraestruturas essenciais"

A Rússia lançou mais de 40 mísseis e 40 drones contra a Ucrânia na noite de quarta-feira (10) para quinta-feira (11), mirando suas "infraestruturas essenciais", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Durante a noite, a Rússia disparou mais de 40 mísseis e 40 drones contra a Ucrânia", afirmou o chefe de Estado nas redes sociais X.

"Alguns mísseis e drones Shahed foram derrubados com sucesso. Infelizmente, apenas parte deles", ele esclareceu. "Os terroristas russos mais uma vez miraram infraestruturas essenciais", lamentou.

Segundo o presidente ucraniano, infraestruturas também foram alvejadas em Kiev, Zaporijia e Odessa, no sul, e em Lviv, no oeste, perto da fronteira polonesa.

Volodymyr Zelensky reiterou o apelo aos parceiros ocidentais da Ucrânia para não "fecharem os olhos" para a situação e fornecerem mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia, que está em seu terceiro ano de guerra.

Para conduzir o "ataque massivo" contra a Ucrânia, Moscou recorreu a mísseis de cruzeiro e drones Shahed de fabricação iraniana, de acordo com o relatório diário do Estado-Maior ucraniano publicado no Facebook. A Ucrânia conseguiu destruir 37 dos 40 drones lançados contra ela, informou o exército.

O ministro ucraniano de Energia, Guerman Galouchtchenko, afirmou nas redes sociais do Telegram que esses ataques visaram "instalações de produção e sistemas de transmissão" nas regiões de Kiev, Kharkiv (nordeste), Zaporíjia e Lviv.

Na região de Kiev, "uma instalação de infraestrutura crítica" foi alvo, disse o chefe da administração militar local, Rouslan Kravtchenko, sem fornecer mais detalhes.

Duas usinas termelétricas do fornecedor de energia ucraniano DTEK foram atacadas, informou a empresa no Telegram na quinta-feira de manhã, sem especificar a localização.

O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, disse que centenas de equipes de resgate estão operando em todo o país após "bombardeios massivos" que duraram "horas".

Kharkiv novamente alvo

Segundo Klymenko, Moscou disparou "mais de dez mísseis" contra Kharkiv, deixando parte da cidade sem eletricidade.

"Felizmente, de acordo com os dados operacionais, o ataque de hoje não causou mortes ou ferimentos", acrescentou.

Segundo o prefeito de Kharkiv, a segunda cidade mais populosa da Ucrânia, "problemas de fornecimento de energia são possíveis".

"Problemas de fornecimento de energia são possíveis em Kharkiv. O metrô estará fechado nas próximas horas, então planeje sua viagem com isso em mente", escreveu Igor Terekhov nas redes sociais na quinta-feira de manhã.

Na região de Zaporíjia, o governador Ivan Fedorov relatou "explosões" na quinta-feira de manhã, e o chefe da região de Lviv, Maksym Kozytsky, disse que a Rússia atacou uma instalação de distribuição de gás e uma subestação elétrica com "mísseis de cruzeiro de diferentes classes e drones".

"Incêndios surgiram. Foram rapidamente apagados pelos bombeiros", ele detalhou nas redes sociais.

Pouco antes das 8h locais, não havia mais alertas aéreos em todo o território ucraniano, que estava totalmente em estado de alerta.

A Rússia vem bombardeando as infraestruturas energéticas da Ucrânia há várias semanas, especialmente em torno de Kharkiv, o que tem causado cortes significativos de eletricidade.

Por sua vez, a Rússia declarou ter destruído 12 drones ucranianos na noite, três deles a leste da República de Mordóvia. Moscou disse que outros foram destruídos nas regiões de Kursk, Tambov, Belgorod, Bryansk e Lipetsk.

(com AFP)