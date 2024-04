Roma vence Milan em 1º jogo das quartas da Liga Europa

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - A Roma venceu o Milan por 1 a 0 no estádio de San Siro, em Milão, no primeiro jogo das quartas de final da Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Agora, a equipe da capital joga por um empate no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (18) às 16h no horário de Brasília no Stadio Olimpico de Roma, para avançar à semifinal.

O gol da Roma foi marcado ainda no começo do jogo, aos 17 minutos do primeiro tempo, por Gianluca Mancini.

O Milan terminou o jogo com 25 finalizações contra apenas 10 da equipe adversária, mas não conseguiu o gol de empate.

Os rossoneri agora deverão vencer na casa da Roma para não serem eliminados: uma vitória por um gol forçará uma prorrogação e uma vitória por dois ou mais dará ao time de Milão a classificação no tempo normal.

Antes do jogo de volta na próxima quinta-feira, os dois times vão jogar pelo Campeonato Italiano.

O Milan joga no domingo (14) às 10h no horário de Brasília fora de casa contra o Sassuolo, enquanto a Roma enfrenta a Udinese fora de casa, também no domingo, às 13h no horário de Brasília.

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, os rossoneri ocupam a segunda posição com 68 pontos, 14 a menos que a líder Internazionale, mas com a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões já praticamente garantida.

Já os romanos lutam em duas frentes para voltar ao principal torneio europeu na próxima temporada: a equipe da capital está em quinto lugar com 55 pontos e luta pela vaga na liga italiana, mas também terá o seu lugar garantido caso vença a Europa League. (ANSA).

