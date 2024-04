Vaporizador da Black+Decker substitui ferro e salva quem odeia passar roupa

Quem deseja economizar tempo na hora de se arrumar precisa conhecer as vantagens de se ter um vaporizador portátil em casa. Ele desamassa roupas com diferentes tipos de tecido em minutos, sem a necessidade de usar o ferro e a tradicional tábua de passar.

Com isso em mente, o Guia de Compras UOL testou um modelo campeão de vendas: o vaporizador da Black+Decker modelo BDV2000V. Como o nome diz, ele usa o vapor para desamassar os tecidos.

Os nossos testes

Um dos testes consistiu em avaliar a quantidade de peças desamassadas com a capacidade do reservatório cheio do vaporizador. A partir disso foi possível passá-lo em nove peças de roupas - todas com tecidos mais finos e leves:

Três blusas regatas

Uma camiseta de academia

Duas calças de tecido leve

Um shorts

Um macacão

Uma calça social

O processo - que durou em torno de 20 minutos - foi feito ativando e desativando o gatilho responsável por liberar o vapor. O fabricante diz que o reservatório dura em média de 3 a 5 minutos de vaporização constante.

Com base nessa experiência, é possível dizer tranquilamente que o vaporizador substitui, sim, o ferro de passar roupa para tecidos mais leves.

Desamassando uma calça sem a necessidade da tábua de passar Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Em outro teste decidimos tentar desamassar um lençol de 180 fios estendido direto na cama. E deu certo também. O desafio foi só conseguir achar tomadas que estivessem por perto, pois o fio do vaporizador é longo, mas nem tanto assim. Dependendo do espaço que você tiver na sua casa, recomendamos o uso de um filtro de linha.

O que gostamos

Prático: ajuda bem no dia a dia, principalmente naqueles corridos, em que você está com pressa e não convém chegar no lugar com a roupa amassada. Basta ligá-lo na tomada, aguardar alguns segundos e o vapor já estará pronto para ser usado. Na parte de trás existe um botão para ligar e desligar. Na frente um gatilho para controlar a intensidade do vapor. Ele tem potência de 1200W.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Funciona na vertical e na horizontal. Dá para usá-lo como se fosse um ferro convencional, com as roupas em cima da cama, por exemplo, ou com elas penduradas em cabides ou apoiadas numa cadeira. O vaporizador tem um sistema antigotejamento e nos testes tudo funcionou perfeitamente.

Desamassa e higieniza: Outra vantagem é sua versatilidade. Precisa desamassar a blusa do trabalho no quarto? Dá. Ou quer deixar uma toalha de mesa mais bonita e esticada na mesa da sala? Também dá! O fabricante diz que ele pode ser usado para higienizar pelúcias e travesseiros, assim como remover das roupas pelos de pet. O modelo vem com duas opções de escova: uma para tirar pelos e outra para usar em tecidos delicados, além de um copo medidor.

Imagem: Bruna Souza Cruz

Reservatório na média: comporta até 260 ml de água. Para enchê-lo é simples: você deve abrir a parte indicada, colocar a água e fechar bem para não vazar. Depois é só ligar e aguardar até o vaporizador aquecer. A temperatura chega a até 216ºC, segundo o fabricante.

Não é pesado: o vaporizador da Black+Decker é um pouco maior do que o ferro tradicional, mas nem por isso é mais pesado. Depois de tirar a água do reservatório, você pode colocar o aparelho em pé dentro do guarda-roupa ou do armário da lavanderia.

Pontos de atenção

Não substitui o ferro com tecidos mais grossos: usar o vaporizador para desamassar calças jeans foi complicado em nosso teste. É preciso dedicar mais tempo passando o vapor sobre o tecido. Não é tão prático quanto usar o bom e velho ferro tradicional. A mesma dificuldade ocorre em tecidos com vincos mais fortes, golas enrugadas e algumas roupas sociais (como camisas e ternos). Às vezes, a roupa fica menos amassada, mas não fica com aspecto 100% lisinha.

Higieniza, mas depende. O vapor que sai do aparelho ajuda a limpar os tecidos, mas não tira manchas e nem resulta naquela limpeza mais pesada, que exige máquinas mais potentes e mais caras. Em um teste inicial, publicado no ano passado pelo Guia de Compras UOL, o mesmo vaporizador não conseguiu remover pontos escurecidos de um sofá.

Como higienizar sem danificar

A empresa reforça que o vaporizador foi projetado apenas para receber água comum. Não se deve colocar líquidos com perfume ou outros produtos diferentes de água.

E cuidado: se o jato quente de vapor entrar em contato direto com a pele, pode causar queimaduras

Vale a pena para quem?

O vaporizador Black+Decker é muito bom para tecidos leves e para você economizar tempo. Ele será útil principalmente para quem quer praticidade e não precisa usar tanto roupas com tecidos mais grossos, como paletós e camisas de linho. Nestes casos, será melhor o uso do ferro.

E uma dica: o modelo testado costuma entrar em promoção em datas comemorativas (como Semana do Consumidor, Dia das Mães e Black Friday). Se você encontrá-lo por menos de R$ 210, fará um bom negócio.

