Presidente do Eurogrupo diz que inflação está desacelerando rapidamente na zona do euro

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afirmou que a inflação está desacelerando rapidamente na zona do euro, que foi o que ocorreu nos últimos meses. Em coletiva de imprensa após encontro do organismo, o irlandês disse que os problemas nas cadeias de fornecimento estão diminuindo, e que e efeitos da política monetária restritiva do Banco Central Europeu (BCE) estão sendo transmitidos.

Na ocasião, o comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou que os dirigentes seguem confiantes de que a inflação seguirá desacelerando. No entanto, ele reconheceu riscos de alta, como tensões geopolíticas ou que leve um maior tempo para a transmissão da política monetária.

Levando em conta a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março nos Estados Unidos na quarta-feira, que apontou uma aceleração acima do esperado, Gentiloni afirmou que o tema é algo que "seguimos observando de perto".

Por sua vez, o italiano ponderou se o cenário poderia se repetir na zona do euro. "Temos que lembrar que há diferenças no crescimento econômico entre as duas economias", afirmou.