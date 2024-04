Presidente do Chile chama embaixador na Venezuela para consultas

SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, chamou o embaixador de seu país em Caracas para consultas, disse ele em uma postagem na plataforma de mensagens X na quinta-feira, citando comentários do ministro das Relações Exteriores da Venezuela sobre a organização criminosa Tren de Aragua.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, descreveu o grupo criminoso como uma "ficção criada pela mídia internacional", durante um evento ao lado de seu colega colombiano.

"As declarações irresponsáveis do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, ignorando a existência do Tren de Aragua, são preocupantes e constituem um sério insulto àqueles que têm sido vítimas dessa organização", disse Boric.

Boric disse que buscaria informações com o embaixador chileno Jaime Gazmuri e "o instruiria a tomar todas as medidas necessárias".

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Natalia Ramos em Santiago; reportagem adicional de Vivian Sequera)