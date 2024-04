Presidente da Ferrari cita Hamilton em carta para acionistas

TURIM, 11 ABR (ANSA) - O presidente da Ferrari, John Elkann, citou uma frase dita pelo piloto Lewis Hamilton, que defenderá a escuderia italiana a partir de 2025, em uma carta aos acionistas da Exor, holding com participações na marca de Maranello e Stellantis.

O empresário de 48 anos recordou o heptacampeão mundial de Fórmula 1 após analisar que a Ferrari "está dando um bom exemplo de progresso" pelos positivos resultados conquistados no início da atual temporada da categoria.

"Com o sucesso, é importante ter em mente as palavras de Hamilton: 'Nas corridas, há sempre coisas para aprender, todos os dias. Sempre há espaço para melhorias e acho que isso vale para tudo na vida'. Suas palavras lembram alguns dos valores da Exor: ambição e humildade", escreveu Elkann.

A mensagem do ítalo-americano deixa evidente o positivo clima com a chegada de Hamilton ao time de Maranello, que ocorrerá somente depois do fim da temporada de 2024 da F1.

Elkann foi apontado por vários veículos de comunicação especializados como um dos responsáveis por convencer Hamilton a deixar a Mercedes. (ANSA).

