Premiê italiana convida oficialmente Milei para participar de G7

BUENOS AIRES, 11 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convidou oficialmente nesta quinta-feira (11) o presidente da Argentina, Javier Milei, para participar da cúpula de líderes do grupo de sete potências, entre 13 e 15 de junho, na Puglia, no sul do país.

Em publicação no X (antigo Twitter), o Ministério das Relações Exteriores de Buenos Aires confirmou o convite feito pelo governo italiano, cuja notícia já havia vazado nos últimos dias.

"A chanceler Diana Mondino recebeu o embaixador italiano na Argentina, Fabrizio Lucentini, que entregou um convite formal da presidente do Conselho de Ministros, Giorgia Meloni, dirigido ao presidente na nação, Javier Milei, para participar da cúpula do G7 que será celebrada no dia 15 de junho na Puglia", diz o texto.

Na semana passada, o próprio líder argentino já havia agradecido Meloni, garantindo que tentaria incluir na agenda encontros com o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante sua passagem pela Europa.

Com a sua participação no G7, Milei viajará para a Itália pela segunda vez após a visita realizada em fevereiro passado, quando se reuniu com Meloni, com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e o papa Francisco.

Em entrevista à ANSA, a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores italiano, Maria Tripodi, disse que a Itália espera receber também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do G7.

"Sei que se está trabalhando em nível de cerimonial, e ficaríamos muito felizes em acolher o presidente Lula na Itália", afirmou ela à margem de um fórum de negócios no Consulado-Geral em São Paulo.

Lula já participou da cúpula do G7 em 2023 e pode repetir a dose em 2024, porém agora também enquanto presidente do G20. Além dele, o chanceler Mauro Vieira já é presença confirmada na próxima reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, entre 17 e 19 de abril, em Capri. (ANSA).

