Preços ao produtor dos EUA aumentam moderadamente em março

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos aumentaram moderadamente em março, já que um aumento no custo dos serviços foi atenuado por uma queda nos preços dos bens, o que pode ajudar a acalmar os temores de que a inflação esteja reacelerando.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% no mês passado, após um aumento não revisado de 0,6% em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,3% no índice ao produtor. Nos 12 meses até março, o índice avançou 2,1%, depois de ter aumentado 1,6% em fevereiro.

Os preços ao consumidor aumentaram mais do que o esperado em março, pelo terceiro mês consecutivo, mostraram dados do governo na quarta-feira. Isso levou os mercados financeiros a adiar suas expectativas para o primeiro corte na taxa de juros do Federal Reserve para setembro, ante junho.

A ata da reunião de 19 e 20 de março do banco central dos EUA mostrou que as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de o progresso da inflação ter estagnado.

O Fed tem mantido sua taxa de política monetária na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho. O banco central aumentou sua taxa de juros de referência em 5,25 pontos percentuais desde março de 2022.

O custo dos serviços aumentou 0,3% em março, depois de subir pela mesma margem em fevereiro. Eles foram impulsionados por um aumento de 3,1% nos custos de corretagem de títulos, negociações, consultoria de investimentos e serviços relacionados. As taxas de administração de portfólio aumentaram 0,5%.

Houve também aumentos nos preços do comércio atacadista de equipamentos profissionais e comerciais, bancos de investimento, bem como varejo de hardware, software e suprimentos de informática. As tarifas aéreas aumentaram 2,2%, depois de terem subido 2,7% em fevereiro.

Mas o custo dos quartos de hotéis e motéis caiu 3,8%. Os seguros médicos e de saúde aumentaram 0,2%.

Taxas de administração de portfólio, assistência médica, acomodações em hotéis e motéis e tarifas aéreas estão entre os componentes que entram no cálculo dos índices de preços de despesas de consumo pessoal (PCE). Os índices de preços PCE são as medidas de inflação monitoradas pelo Fed para sua meta de 2%.

Os preços de bens caíram 0,1% depois de um aumento de 1,2% em fevereiro. O declínio refletiu uma queda de 3,6% nos preços da gasolina no atacado. Também houve reduções nos preços de ovos, sucata de aço carbono, combustível de aviação, frutas frescas e melões.

Mas os preços das aves processadas aumentaram 10,7%. Os preços de vegetais frescos e secos, energia elétrica residencial e veículos automotores também aumentaram.

Excluindo alimentos e energia, os preços dos bens subiram 0,1%, depois de terem avançado 0,3% em fevereiro.

A medida mais restrita dos preços ao produtor, que exclui os componentes de alimentos, energia e serviços comerciais, aumentou 0,2% em março, depois de ter subido 0,3% em fevereiro. O núcleo do índice aumentou 2,8% em base anual, depois de ter subido 2,7% em fevereiro.

(Por Lucia Mutikani)