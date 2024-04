Piripaque devastador: como agem drogas K, que podem ter matado presos em MG

Do UOL, em São Paulo

Seis presos que morreram nos últimos meses no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves (MG), podem ter sofrido overdose de drogas K. A suspeita é investigada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado.

O canabinoide sintético —ou "maconha sintética"— é conhecido como K2, K4 e K9. E, segundo órgãos internacionais de saúde, já foram identificadas mais de 300 variedades da nova droga, que causa um "efeito zumbi" nos seus usuários.

Os efeitos das drogas K

As drogas K têm várias formas de consumo: como erva —para fumo, na forma líquida— para ser borrifada em papeis, ou em forma de selos, para dissolver embaixo da língua.

O efeito que tem chamado a atenção de quem usa é a taquicardia, junto com a sensação de infarto. Em 2023, uma criança de 12 anos morreu quando usava K2 em Diadema, na Grande São Paulo.

O usuário também fica com braços "congelados", pés contraídos e rosto desfigurado. Disso, surgiu a descrição "efeito zumbi" ou "piripaque do Chaves". O efeito devastador dura menos tempo do que o da maconha, e, como o pico é alcançado em 5 minutos, há um risco muito maior de dependência.

A sensação era de euforia, mas não conseguia andar ou ter controle do meu corpo, dos braços ou das pernas. Fiquei desgovernado, me jogando de um lado para o outro. A brisa não é gostosa, dura 10 minutos e já vicia. Ou você morre dormindo... ou morre sem conseguir pedir ajuda.

Cléber, de 22 anos, ex-usuário, entrevistado pelo UOL em 2023

Os efeitos das drogas K:

alucinações auditivas e visuais,

agitação, ansiedade, hipertensão,

infarto agudo do miocárdio,

convulsões,

paralisia,

psicose, depressão e ideação suicida, incluindo morte.

As substâncias sintéticas das drogas K agem no mesmo receptor do THC (substância psicoativa da maconha). Elas afetam tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico.

Entenda mais sobre a morte dos presos

Seis presos morreram entre dezembro de 2023 e abril de 2024 em Ribeirão das Neves (MG), no Presídio Antônio Dutra Ladeira, segundo nota enviada pela Sejusp ao UOL.

A Secretaria destaca que ainda não há confirmação sobre a causa das mortes, mas a hipótese de overdose de drogas K é investigada pelo Depen de Minas e pela Polícia Civil.

Outros sete detentos morreram no Presídio Inspetor José Matinho Drumond, na mesma cidade, mas a Secretaria afirma que elas são relacionadas ao possível uso de drogas. "Em nenhuma das ocorrências os presos apresentavam lesões aparentes", completa o comunicado.

*Com informações de matérias publicadas em 30/03/2023; 30/03/2023; 06/04/2023.