Petrobras planeja ter 2 unidades piloto de hidrogênio verde, no Nordeste e no Sudeste

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras planeja ter duas unidades produtoras de hidrogênio verde, uma situada no Nordeste e outra no Sudeste, disse nesta quinta-feira o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim, durante evento no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, a Petrobras havia anunciado a construção uma planta-piloto de eletrólise para produção de hidrogênio de baixo carbono, no Rio Grande do Norte.

"Vejo o hidrogênio como uma grande possibilidade para a Petrobras no futuro porque somos a grande produtora e consumidora de hidrogênio cinza (obtido de combustíveis fósseis) no Brasil. Se o verde for competitivo como indicam alguns estudos, a gente tem uma perspectiva muito boa em termos de mercado e um negócio que pode fazer sentido", disse o diretor.

Tolmasquim ressaltou que os projetos do combustível renovável serão feitos "com calma" e considerando sua rentabilidade.

"Temos projetos que estão seguindo o fluxo normal da empresa... Só serão feitos se forem viáveis e se passarem por toda governança da empresa."

Em relação a projetos de geração de energia renovável, o diretor reafirmou que a companhia está analisando algumas oportunidades nas fontes eólica e solar.

Segundo Tolmasquim, a Petrobras "tem pressa" para montar uma carteira em renováveis, mas fará isso "de forma pensada e não atabalhoada".

(Por Rodrigo Viga Gaier; edição de Roberto Samora)