Número de mortos em explosão em usina na Itália sobe para 5

CAMUGNANO, 11 ABR (ANSA) - Socorristas encontraram mais duas vítimas da explosão que atingiu na última terça-feira (9) uma usina hidrelétrica da Enel Green Power no Lago de Suviana, perto de Bolonha, norte da Itália.

Os cadáveres foram achados por mergulhadores do Corpo de Bombeiros nesta quinta (11), levando para cinco o número de mortes confirmadas na tragédia. Os corpos, no entanto, ainda não foram removidos pelas equipes de resgate. Outros dois trabalhadores ainda estão desaparecidos, e os socorristas têm poucas esperanças de encontrá-los com vida.

Segundo a Enel Green Power, que expressou "luto profundo" por todas as vítimas, a usina de Bargi passava por obras de modernização. "Continuaremos colaborando de todas as formas com as autoridades para esclarecer os fatos", disse a empresa.

A central fica abaixo do nível da água, na margem de um lago artificial nos Apeninos Bolonheses, e a explosão ocorreu no oitavo andar subterrâneo, a cerca de 40 metros de profundidade, provocando um incêndio na sequência.

Ainda não se sabe o que teria causado o incidente, que foi alvo de uma manifestação com pelo menos 1,5 mil pessoas convocada por sindicatos em Bolonha nesta quinta-feira.

"Hoje é o dia da raiva no mundo do trabalho, vamos parar durante todo o dia", disse Michele Bulgarelli, secretário da Confederação-Geral Italiana do Trabalho (Cgil) na cidade.

(ANSA).

