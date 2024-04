Novo governo de direita em Portugal anuncia cortes de impostos

O novo governo português moderado de direita começará a implementar o seu programa de redução do imposto de renda, anunciou nesta quinta-feira (11) o primeiro-ministro, Luis Montenegro, no seu primeiro discurso no Parlamento desde as eleições de 10 de março.

A redução das taxas de impostos será da ordem dos 1,5 bilhão de euros (1,62 bilhão de dólares ou 8,2 bilhões de reais) e será destinada sobretudo "às classes médias", afirmou em um discurso que lança o debate parlamentar em torno do seu programa.

O seu Executivo, que tomou posse na semana passada, também planeja reduzir o imposto de sociedades de 21% para 15% em três anos.

Montenegro decidiu também reduzir os prazos de pagamento do Estado aos seus fornecedores, acelerar a execução de projetos de investimento financiados com fundos europeus e iniciar negociações com os professores sobre as suas reivindicações salariais.

"Os portugueses exigem mudanças", declarou este advogado de profissão, de 51 anos, deputado de longa data.

Montenegro venceu as eleições legislativas antecipadas do mês passado com uma vantagem muito estreita sobre o Partido Socialista (PS), que governava o país desde o final de 2015.

