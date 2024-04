Musk diz que X recebeu questionamentos da Câmara dos EUA sobre ações no Brasil

(Reuters) - A plataforma de mídia social X recebeu questionamentos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos "a respeito de ações tomadas no Brasil que violaram a lei brasileira", disse Elon Musk na quarta-feira em um post no X.

O X recebeu solicitações para que suspendesse as contas de "membros do Parlamento brasileiro e de muitos jornalistas", disse Musk em outro post.

Não foi possível entrar em contato imediatamente com a Câmara dos EUA para comentar o assunto. O X não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A ação da Câmara dos EUA ocorre depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu um inquérito no domingo contra Musk por crimes de obstrução de Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime.

A decisão de Moraes ocorre após posts feitos por Musk no sábado e no domingo nos quais ele afirma que publicaria as demandas do magistrado e como essas solicitações "violam a lei brasileira".

No sábado, Musk havia desafiado decisões judiciais para bloquear determinadas contas do X no Brasil, afirmando que a plataforma poderá ter de fechar seu escritório no país e mencionou Moraes com o questionamento "por que você está fazendo isso?".

(Reportagem de Akanksha Khushi em Bengaluru)