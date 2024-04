Morre o pai da primeira-dama Janja da Silva, aos 83 anos, em Curitiba

Do UOL, em Curitiba e em Brasília

O pai da primeira-dama Janja da Silva, José Clóvis da Silva, morreu ontem (10), aos 83 anos, em Curitiba.

O que aconteceu

O Planalto informou que a causa foi falência de múltiplos órgãos. Na nota de pesar, o presidente Lula pediu "em respeito a seu Clovis, a Janja e à família, que respeitem a privacidade deste momento".

De acordo com o Serviço Funerário de Curitiba, ele morreu no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele foi velado em Curitiba e cremado e sepultado em Almirante Tamandaré (PR) no início da tarde de hoje.

Janja já havia perdido a mãe, Vani Terezinha da Silva, conhecida como Terê, em 2020, em decorrência da covid-19. Em 2021, ela postou uma foto do pai se vacinando contra a doença.

A primeira-dama ainda não comentou. Ela participou de um evento sobre educação na noite de ontem em São Paulo com o ministro Camilo Santana. A assessoria ainda não disse se ela foi ou não a Curitiba.

As agendas do presidente Lula (PT) estão mantidas. Nesta tarde, ele inaugura a pedra fundamental de um instituto federal na comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal. Amanhã (12), deverá ir a Campo Grande e a São Paulo.