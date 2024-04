Ministro da Defesa de Israel diz que um ataque direto do Irã exigiria resposta adequada

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta quinta-feira que Israel responderia diretamente a qualquer ataque do Irã.

"Um ataque iraniano direto exigirá uma resposta israelense apropriada contra o Irã", disse Gallant ao secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, de acordo com comentários divulgados por seu gabinete.

O Pentágono disse que os dois discutiram o compromisso "férreo" dos Estados Unidos com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e de seus aliados.

O Pentágono acrescentou que uma visita a Israel do principal general dos EUA para o Oriente Médio, Michael "Erik" Kurilla, havia sido antecipada para que ele pudesse se reunir com a liderança militar israelense e discutir as "atuais ameaças à segurança". Kurilla tem viajado regularmente a Israel nos últimos meses.

(Reportagem de James Mackenzie; reportagem adicional de Idrees Ali e Phil Stewart em Washington)