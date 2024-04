Minério de ferro sobe com esperanças de estímulos após dados suaves da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, após divulgações de dados na China levarem a esperanças renovadas de mais estímulos no segundo trimestre para sustentar sua economia, que é a maior consumidora mundial do minério.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,29%, a 826 iuanes (114,14 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 1,12%, a 107,9 dólares a tonelada.

O índice de preços ao consumidor (IPC) da China cresceu 0,1% em março em relação ao ano anterior, mas caiu 1,0% em relação ao mês anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas.

O índice de preços ao produtor (PPI) caiu 2,8% em março em relação ao ano anterior, ampliando uma queda de 2,7% em relação ao mês anterior.

Ambos os conjuntos de dados mantiveram a pressão sobre os formuladores de políticas para que lançassem mais estímulos, já que a demanda permaneceu fraca.

Além disso, a economia da China deve crescer 4,6% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior -- o ritmo mais lento em um ano, apesar dos sinais preliminares de estabilização --, segundo uma pesquisa da Reuters na quinta-feira.

O que sustenta os preços do principal ingrediente da siderurgia são as expectativas persistentes "de melhora no consumo em meio ao aumento da produção de metais quentes e a competitividade persistente dos custos em relação à sucata de aço", disseram analistas da Hongyuan Futures em uma nota.

Algumas siderúrgicas aceleraram o ritmo de aumento de sua produção em meio à melhora da demanda e das margens do aço, de acordo com analistas da Citic Futures.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 2,92% e 3%, respectivamente.

"O recente ganho de preço no mercado está mais relacionado a fatores macroeconômicos e mais a uma recuperação impulsionada pelo sentimento", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures, com sede em Pequim, acrescentando que a força da recuperação da demanda downstream acabará por decidir quanto tempo a recuperação durará.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)