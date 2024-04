Mais chineses vêm aí: veja marcas que trarão seus carros ao Brasil em 2024

Nos últimos anos, vimos a chegada ao Brasil de marcas como a BYD e GWM, chinesas que em pouco tempo ganharam destaque nos números de vendas. O ano de 2024 promete não ser muito diferente. Vários fabricantes do país oriental já confirmaram presença no Brasil e prometem agitar o mercado. Confira quais são e seus principais modelos.

Omoda & Jaecoo

Imagem: Divulgação

Com lançamento conjunto no Brasil, tanto a Omoda quanto a Jaecoo pertencem ao grupo Chery - contudo, não chegam sob a chancela do grupo Caoa. Juntas, ambas pretendem abrir 50 concessionárias no nosso país até o fim de 2024.

A Omoda já anunciou o crossover 5 para o nosso país. Dotado de estilo rebuscado, o carro virá com opções totalmente elétrica e híbrida leve. Sua dimensão é de SUV médio, com 4,40 m de para-choque a para-choque, a mesma medida do Jeep Compass, líder da categoria.

Já a Jaecoo ainda não confirmou quais dos seus modelos virão para o Brasil, no entanto, temos uma aposta principal: o utilitário J7, um SUV de tamanho médio - são exatos 4,50 metros de comprimento. Totalmente elétrico, gera o equivalente a 197 cv. Sem ser dos mais potentes do segmento, até que o desempenho é ágil, marcando 8s na aceleração de zero a 100 km/h.

Neta

Imagem: Divulgação

A Neta estreará no Brasil em 2024 e pretende focar no segmento dos modelos elétricos. Conforme publicou o colunista Jorge Moraes, o cupê GT foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ainda não há muitos dados sobre o carro, no entanto, o site chinês da marca adianta que ele vai de zero a 100 km/h em ótimos 3,7 segundos.

O mercado de cupês de duas portas é exíguo no Brasil, então o registro talvez tenha sido feito apenas para assegurar a propriedade industrial. No momento, não há confirmação.

Mais próximo da realidade está o S, um sedã executivo de 4,97 metros de comprimento. O design é tão refinado quanto o do cupê, até mais audacioso. A arrancada da imobilidade aos 100 km/h é cumprida em 3,9 s.

O Neta U seria um belo candidato, uma vez que se encaixa na faixa de tamanho mais vendida entre os SUVs. Com 4,55 m, tem porte de utilitário médio. O nível de desempenho é mais pé no chão, estamos falando de 9,3 s até cruzar a marca dos 100 km/h. No padrão chinês, a autonomia chega aos 501 km.

Além dos já citados, a marca tem um SUV pequeno com tamanho que está mais para Fiat Pulse, o Neta V. São apenas 4,07 m, comprimento que reforça a alma urbana do carro, algo que fica expresso até na medição de aceleração. Em vez dos 100 km/h, sua velocidade máxima, o utilitário compacto vai de zero a 50 km/h em 3,9 s, pouco abaixo dos 4,1 s exigidos por um Renault Kwid E-Tech na mesma prova.

Zeekr

Imagem: Divulgação

A Zeekr confirmou a sua chegada ao Brasil recentemente. O início das vendas será no segundo semestre deste ano. Já estão certos os modelos 001 e X, ambos elétricos.

Embora o nome da empresa seja desconhecido para os brasileiros, a companhia pertence ao grupo Geely, o mesmo conglomerado que é dono da Volvo. A marca sueca, inclusive, compartilha a plataforma com os elétricos da nova fabricante.

O primeiro tem formato de carroceria incomum, se enquadrando no conceito shooting brake, peruas esportivas que, originalmente, foram criadas para levar armas e apetrechos de caça da nobreza britânica. Da mesma maneira que o design ousado e o comprimento de quase cinco metros (4,97 m), o desempenho é um dos destaques.

A versão mais potente tem 794 cv, cavalaria que auxilia o modelo a ir de zero a 100 km/h em apenas 3,3 segundos, arrancada digna de supercarro.

Como o nome X indica, o segundo carro é um SUV. O design é tão ousado quanto o do 001. Seu corpo tem tamanho médio, são 4,45 m de uma ponta a outra, bem maior do que o primo Volvo EX30 e seus 4,23 m. Os motores elétricos geram potência equivalente a 428 cv, suficientes para empurrá-lo de zero a 100 km/h em 3,7 s.

