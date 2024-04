'Não arranha': luva de microfibra promete salvar a hora de lavar o carro

Tem vontade de lavar o carro em casa, mas sente receio de riscá-lo com esponjas e panos comuns? Esta luva de microfibra pode ser o item que faltava para você abandonar os lava-rápidos. O modelo, da marca Chemical Guys, está bombando nas redes sociais justamente por prometer limpar sem arranhar.

Indicada para todos os tipos de automóveis, ela é feita de um tecido macio, que age como um velcro, prendendo e tirando a sujeira. Por absorver bastante água e sabão, otimiza a limpeza tanto da lataria quanto dos vidros - basta uma ida ao balde para obter um bom resultado. Na Amazon, parceira do UOL, o produto está à venda por cerca de R$ 60. Veja a seguir outras características e alguns comentários de quem comprou.

O que esta luva de microfibra tem de bom?

Feita de microfibra premium, promete limpar sem arranhar;

As fibras do tecido agem como um pedaço de velcro, prendendo e retendo sujeira;

Absorve grandes quantidades de água e sabão e forma uma espuma espessa, otimizando a lavagem;

Pode ser usada na lataria, nos vidros e em áreas de plástico;

Indicada para todos os tipos de veículos;

Dura anos, de acordo com o fabricante;

Mede 24,38 centímetros de altura e 6,86 centímetros de largura.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a luva alcançou nota média de 4,7, de um máximo de cinco - entre as mais de 32 mil avaliações. Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou:

Luva excelente. De alta absorção e não arranha o carro! Francisco R Silva Pinto Filho

Torna a lavagem muito mais fácil, não risca. Rafael Spínola

Muito útil. Evita riscos durante a lavagem do carro. Demora para secar... Pedro

Pontos de atenção

A principal queixa dos consumidores é que o produto absorve muita água e demora para secar.

Fica superpesada quando molhada. Ele até se solta da minha mão quando mergulho na água, devido ao próprio peso. Um verdadeiro incômodo de usar, não recomendaria.* SpencerOC (comentário traduzido)

O material é muito absorvente e faz com que seja extremamente difícil de limpar e se torne superpesada.* Scora (comentário traduzido)

