Liderada por espanhol, comissão parlamentar europeia lamenta bloqueio de acordo Mercosul-UE

A delegação do Parlamento Europeu responsável pelas relações com o Mercosul encerrou sua última reunião da atual legislatura nesta quinta-feira (11) demonstrando "frustração" pelo ambicioso acordo comercial entre os blocos não ter sido alcançado.

"Devemos expressar nossa frustração porque nesta legislatura não foi possível concluir a negociação do acordo da União Europeia com o Mercosul", disse o eurodeputado espanhol Jordi Cañas, presidente da comissão. A Espanha é um dos países mais favoráveis ao pacto, ao contrário de um pequeno grupo de países liderados pela França.

Na visão de Cañas, "a principal responsabilidade de não ter concluído este acordo nos prazos correspondentes cabe à União Europeia e ao conjunto de suas instituições".

Um novo Parlamento Europeu será constituído após as eleições de 6 a 9 de junho nos países do bloco. Cañas disse esperar que "na próxima legislatura, a responsabilidade voltará a alguns atores decisivos".

Para ele, as instituições da UE "não souberam se colocar à altura do desafio que significa ratificar um acordo da magnitude" deste projeto.

Negociações travaram

Na sessão desta quinta-feira, a comissão apresentou um relatório de 11 páginas sobre a visita de uma missão parlamentar à Argentina, de 18 a 21 de dezembro do ano passado.

O acordo entre a UE e o Mercosul parecia estar muito perto de ser alcançado até o final de 2023, mas a partir de 2024 uma onda de protestos de agricultores europeus lançaram incertezas crescentes sobre o futuro do pacto. Desde então, as reuniões foram realizadas, apenas em nível técnico.

Ao visitar o Brasil em março, o presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou a sua oposição ao tratado, alegando que ele é "péssimo".

Rodadas intermináveis de renegociações

Depois que o acordo foi fechado, em 2019, a UE passou a exigir capítulos adicionais, especialmente relacionados à proteção ambiental e padrões de qualidade. Em contrapartida, os países do Mercosul também formularam novas demandas.

"Com toda lógica e toda legitimidade, a contraparte do Mercosul também exigiu modificações pontuais do acordo para satisfazer suas necessidades também legítimas", disse Cañas.

Em janeiro, os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul emitiram uma declaração conjunta na qual defenderam a assinatura do pacto o mais rápido possível. O pacto poderia criar um mercado integrado com quase 800 milhões de habitantes.

(Com informações da AFP)