Juros altos nos EUA podem se tornar preocupação se persistirem, diz chefe do FMI

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que uma taxa de juros mais alta dos Estados Unidos não é uma boa notícia para o resto do mundo e poderia se tornar uma preocupação se continuasse elevada por muito tempo, mas acha que o Federal Reserve estava agindo com prudência.

Georgieva, falando em um evento organizado pelo Atlantic Council, disse que o governo dos EUA também poderia considerar a adoção de outras medidas para garantir que a economia norte-americana não fique superaquecida, mas não deu detalhes.

"Juros mais altos para o resto do mundo não são uma boa notícia. Os juros mais altos tornam os EUA mais atraentes, de modo que os fluxos financeiros vêm para cá, o que deixa o resto do mundo em dificuldades", disse ela.

Os custos de empréstimos mais altos também elevaram o valor do dólar, o que significa que as moedas de outros países ficaram mais fracas.

"Se isso continuar por um longo período, pode se tornar um pouco preocupante em termos de estabilidade financeira", afirmou ela.

A ata do Fed mostrou que as autoridades estão preocupadas com a possibilidade de o progresso da inflação ter estagnado e que seria necessário um período mais longo de política monetária restritiva para controlá-la.

Investidores, que antes esperavam um corte na taxa básica em junho, agora veem setembro como um momento mais provável para o início do ciclo de flexibilização, após a terceira leitura consecutiva de inflação ao consumidor mais forte do que o previsto.