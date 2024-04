Jovem desmaia em estrada de Goiás após pedalar dois dias para ver a filha

Um homem foi encontrado inconsciente e caído, ao lado de uma bicicleta, no acostamento de uma estrada de Goiás.

O que aconteceu

O jovem de 18 anos viajava de bicicleta para visitar a filha de 10 meses. Ele contou que saiu de Barra do Garças, no Mato Grosso, com destino a Brasília, no Distrito Federal. A distância entre as duas cidades é de cerca de 160 quilômetros.

Aos policiais ele contou estar pedalando há dois dias, sem se alimentar. Ele desmaiou em um trecho da BR-070, no município de Jussara, região oeste do estado. O jovem foi encontrado e socorrido por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na terça-feira (9).

Sem documentos de identificação, o jovem carregava uma garrafa de água vazia. Além disso, ele tinha uma pequena mochila, com uma única peça de roupa dentro.

Ele foi levado ao Hospital Municipal de Jussara, onde ficou internado, após apresentar fraqueza e confusão mental. Como o rapaz não teve o nome divulgado, o UOL não conseguiu contato com ele. A Secretaria de Saúde do município foi acionada para informações atualizadas do caso, mas ainda não houve retorno.