Itamaraty resgata 7 brasileiros e 1 alemã no Haiti

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - O Ministério das Relações Exteriores anunciou que resgatou oito pessoas do Haiti por razões humanitárias, entre elas sete brasileiros.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Itamaraty, o grupo foi retirado do país caribenho em virtude da escalada da violência protagonizada por gangues armadas.

Sete brasileiros e uma idosa alemã deixaram Porto Príncipe em dois voos de helicóptero que tiveram como destino a cidade de Jimaní, localizada na fronteira com a República Dominicana.

O Itamaraty acrescentou que 59 brasileiros foram identificados pela embaixada do Brasil no Haiti, mas eles optaram em seguir na nação ou a deixarão por conta própria.

A onda de violência que assola o Haiti provocou a renúncia do primeiro-ministro do país, Ariel Henry, e ela parece que não está próxima de chegar ao fim. Os vândalos já protagonizaram ataques contra delegacias e presídios.

No mês passado, as facções criminosas atacaram o Palácio Nacional e atearam fogo em parte do prédio do Ministério do Interior. O aeroporto internacional da nação também foi alvo da violência e está fechado. (ANSA).

