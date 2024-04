Itália ganha exposição em homenagem a Ayrton Senna

ROMA, 11 ABR (ANSA) - Em celebração aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, a Itália realizará uma exposição dedicada ao ex-piloto de F1 brasileiro em um espaço de 1,5 mil metros quadrados no Museu Nacional do Automóvel (Mauto), em Turim, entre 24 de abril e 13 de outubro.

A mostra "Ayrton Senna Forever" foi apresentada nesta quinta-feira (11) em um evento na embaixada do Brasil em Roma, na presença do diplomata brasileiro na Itália, Renato Mosca, e do presidente do Mauto, Benedetto Camerana.

"Estou honrado com este dia. Senna foi um dos pilotos mais importantes da F1 e estamos aqui para relembrar sua memória. Uma memória de sucesso, dedicada ao automobilismo, mas também à sociedade e ao seu Brasil. Ele era um homem que pensava nas pessoas e sempre estará em nossos corações", destacou Mosca.

A mostra, distribuída em um espaço de 1,5 mil metros quadrados com uma arquitetura que brinca entre metais e vidros para contar a história de Senna, exibirá 253 objetos ligados ao ex-piloto.

Entre os itens há trajes e capacetes do piloto até os carros que ele dirigiu ao longo de sua carreira, começando no kart e passando pela McLaren Honda MP4/4 de 1988.

De acordo com Camerana, foi levada "para a exposição a vontade de dar uma interpretação que vai além do aspecto desportivo e humano, tem um profundo impacto cultural porque merece".

"A sua trágica morte o projetou na dimensão de uma estrela, uma das maiores figuras do século passado", acrescentou o presidente do museu italiano.

Na exposição, porém, não haverá apenas um retrato do "beatificado" Senna, "mas também do perfil humano, do homem com sofrimento no rosto", explicou o curador Carlo Cavicchi.

Paralelamente, o piloto brasileiro também será homenageado com a exibição no pátio da Embaixada do Brasil em Roma da McLaren Honda MP4/4, modelo pilotado por Senna em seu primeiro título mundial na temporada de Fórmula 1 de 1988, no circuito de Suzuka, no Japão.

O carro poderá ser visto entre hoje (11) e esta sexta-feira (12), na sede diplomática localizada na Piazza Navona, no centro da capital italiana. A entrada é gratuita.

"Brasil e Itália têm em comum o respeito e a admiração por Ayrton e pelo legado que ele construiu. A exposição encoraja-nos a relembrar a sua palavra dentro e fora da pista, que ainda hoje é uma fonte de inspiração para todos nós", concluiu Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha de Ayrton. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.