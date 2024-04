Itália expressa 'máxima preocupação' com crise na Venezuela

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - O governo da Itália disse nesta quinta-feira (11) que acompanha com "máxima atenção" a crise na Venezuela e assegurou apoio ao acolhimento de refugiados nos países da América Latina, especialmente o Brasil, que recebe em média 400 venezuelanos por dia.

"Posso garantir que continuamos dando máxima atenção à crise na Venezuela e a fazer o nosso melhor, com um espírito de solidariedade muito acentuado, pelos países hospedeiros, como o Brasil, que sentem mais as consequências", disse a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores, Maria Tripodi, durante seminário promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) em São Paulo, em colaboração com o Consulado-Geral da Itália e a ONG milanesa AVSI. Segundo Tripodi, o governo italiano destinou quase 9 milhões de euros (R$ 49 milhões) desde 2020 para a resposta humanitária às turbulências na Venezuela, sendo cerca de 4,5 milhões (R$ 24,5 milhões) para atividades do Acnur no Brasil, na Colômbia e no Peru.

"Posso garantir que continuaremos nesse percurso. Aliás, o reforçaremos, porque o governo se preocupa muito com a cooperação e esta área do mundo, que é estratégica e muitas vezes foi deixada um pouco órfã da nossa presença", salientou a subsecretária.

Tripodi discursou logo após o depoimento da refugiada venezuelana Risset Thomas, que chegou ao Brasil em 2021, grávida e com uma filha menor de idade. "Apoiamos muitas vezes o povo venezuelano e continuaremos a fazê-lo, dando nosso suporte também para as organizações que operam na região", assegurou.

