Igreja católica de Portugal indenizará vítimas de pedofilia

A Igreja Católica de Portugal anunciou nesta quinta-feira (11) que concederá uma "compensação econômica" às vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero, pouco depois de um ano da publicação de um relatório que revelou a magnitude dos casos.

As solicitações de indenização deverão ser apresentadas entre junho e dezembro, conforme comunicado emitido durante o término de uma reunião dos bispos portugueses na cidade santuário de Fátima, no centro do país.

O pagamento será feito a partir de um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa, criado para este fim, que será financiado de forma "solidária" por todas as dioceses do país.

Um relatório publicado em fevereiro de 2023, encomendado pelos bispos, mas realizado por uma comissão de especialistas independentes, estabeleceu que pelo menos 4.815 menores foram vítimas de violência sexual desde o ano de 1950 no coração da Igreja.

As agressões foram encobertas pela hierarquia eclesiástica de forma "sistemática", concluiu a comissão após coletar mais de 500 depoimentos no período de um ano, em um país onde 80% da população de 10 milhões se identifica como católica.

Na época, a hierarquia eclesiástica pediu perdão às vítimas e reconheceu que era necessário "mudar a cultura da Igreja".

Durante sua visita à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em agosto de 2023, o Papa Francisco se reuniu com 13 vítimas.

