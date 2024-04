Hóspede bêbado agride funcionários e quebra recepção de hotel em GO; veja

Um homem foi preso após agredir funcionários e quebrar a recepção de um hotel de Caldas Novas, em Goiás, no último domingo (7).

O que aconteceu

O hóspede, que não teve a identidade revelada, estava bêbado no momento em que provocou a confusão. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Goiás.

Câmeras de segurança do hotel gravaram o ocorrido. Nas imagens, é possível ver o momento em que o hóspede começa a agredir um segurança, derruba o funcionário no chão e continua a agredi-lo com socos.

A esposa do agressor tentou contê-lo, mas não conseguiu. Em seguida, ele sobe em cima do balcão da recepção, um dos vidros de proteção se quebra e ele cai no chão. O homem levanta, joga alguns objetos que estavam sobre o balcão e a esposa tenta novamente impedir que ele continue com a depredação do hotel.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o hóspede em flagrante. Ainda segundo a polícia, no momento da detenção o homem tenta quebrar o vidro da viatura com chutes. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Caldas Novas e deve responder pelos crimes de dano e ameaça. O motivo para as agressões e depredação não foi revelado. Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.