Grupo EPR vence leilão de trecho da BR-040 com oferta de desconto de 11,2% no pedágio

SÃO PAULO (Reuters) -O Grupo EPR, controlado por Equipav e pela gestora de fundos de infraestrutura Perfin, venceu o leilão de concessão do trecho rodoviário que interliga Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG) da BR-040, com proposta de desconto de 11,21% sobre o valor base de pedágio previsto no edital.

A CCR disputou o ativo formado por 232 quilômetros de rodovias, mas perdeu a disputa ao apresentar lance com desconto de 1% sobre o valor base do pedágio.

O leilão contou ainda com a participação de um consórcio formado por transportadoras e construtoras que não ofereceu desconto no pedágio.

O certame marcou a primeira relicitação de rodovia pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O trecho é atualmente administrado pela Via040, empresa do grupo Invepar, desde 2014.

A Via040 pediu ao governo em 2017 a devolução do ativo, que quando foi a leilão pela primeira vez envolveu o trecho entre Brasília e Juiz de Fora, num total de quase 1.000 quilômetros.

Para tentar atrair interesse de investidores, o governo resolveu dividir a concessão em vários trechos. Com isso, o segmento entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), chamado de "Rota dos Cristais" e com quase 600 quilômetros, tem leilão previsto para julho. Já a ligação entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, de 218 quilômetros, tem expectativa de leilão em novembro. A ligação até Brasília ainda está em estudo.

Com a vitória, o Grupo EPR terá que investir cerca de 8,7 bilhões de reais na concessão vencida nesta quinta-feira ao longo dos 30 anos de contrato. O grupo já administra quatro concessões rodoviárias, sendo três em Minas Gerais e uma no Paraná, vencida em setembro passado em leilão sem competição.

O ministro dos Transportes, José Renan Calheiros Filho, afirmou após o certame que a pasta tem meta de concluir 35 leilões até o final do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que oito deles estão em análise no Tribunal de Contas da União.

"Provavelmente vamos aprovar no TCU a BR-381 (em MG) este mês", afirmou o ministro. O trecho foi a leilão em novembro do ano passado, mas não recebeu propostas.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Patrícia Vilas Boas)