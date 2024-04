Governo da Colômbia e ELN retomarão negociações em 'reunião extraordinária' na Venezuela

O governo da Colômbia e o ELN retomarão as negociações nesta sexta-feira (12) em uma "reunião extraordinária" em Caracas, após o "congelamento" dos diálogos em meio à escalada dos confrontos entre a guerrilha de esquerda e outros grupos armados.

"A delegação de diálogo do ELN chegou ontem a Caracas para participar de uma reunião extraordinária com delegados do governo nacional, com o objetivo de ouvi-los e esclarecer o que acontecerá", disse a guerrilha colombiana em comunicado na rede X nesta quinta-feira (11).

O Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou no sábado a suspensão do novo ciclo de negociações que mantém com o governo desde novembro de 2022 na Venezuela, Cuba e México.

A guerrilha acusou o governo de ter uma "dupla política de paz" e disse que não encontrou "condições suficientes" para a realização dos encontros.

A delegação de paz do governo também anunciou em comunicado que apresentará nas novas conversas "a preocupante tragédia humanitária em Arauca" - departamento colombiano que faz fronteira com a Venezuela - em busca de "caminhos para soluções que detenham a violência entre os atores que afeta sobretudo civis desarmados".

O ELN propôs que, face ao "estado crítico" da mesa de diálogo, os países garantes e acompanhantes "exerçam o seu papel de ajuda a ambas as partes".

