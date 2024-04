Festival de Cannes anuncia edição com o retorno de Coppola e filme de Karim Ainouz

De pesos pesados como Francis Ford Coppola e seu aguardado "Megalopolis", passando pelo brasileiro Karim Ainouz com "Motel Destino", o Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira os filmes que disputarão a Palma de Ouro em 2024, uma edição que promete momentos de grande emoção.

Dezenove filmes foram anunciados para a mostra competitiva, quatro deles dirigidos por mulheres - ano passado foram sete, um recorde.

Para a 77ª edição, que acontecerá de 14 a 25 de maio, a seleção "não foi fácil", admitiu o delegado geral do evento, Thierry Frémaux, depois do grande sucesso da mostra oficial do ano passado, que coroou "Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet, com a Palma de Ouro.

A presença de "Megalopolis", de Coppola, um dos filmes mais aguardados do ano, sem dúvidas é um bom presságio para a competição de Cannes.

"Estamos muito satisfeitos que ele nos dê a honra de vir apresentar este filme", disse Frémaux sobre o aclamado diretor, de 85 anos.

Este ambicioso filme de ficção científica, com um orçamento superior a 100 milhões de dólares, narra a reconstrução de uma cidade com ares de Nova York, com Adam Driver e Forest Whitaker entre os protagonistas.

Há 50 anos, o cineasta americano venceu sua primeira Palma de Ouro, com a "A Conversação". Cinco anos depois, ele recebeu a segunda Palma de Ouro por "Apocalypse Now" (em um empate com o filme alemão "O Tambor").

- Karim Aïnouz de volta a Cannes -

Outros filmes de destaque na disputa são "Kinds of Kindness", novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos com sua musa Emma Stone, que será lançado poucos meses do sucesso de "Pobres Criaturas", e "The Shrouds", de David Cronenberg, outro cineasta assíduo do festival.

Paul Schrader volta a trabalhar com Richard Gere em "Oh Canada" e o iraniano Ali Abbasi exibirá "The Apprentice", a história de um jovem Donald Trump.

"Motel Destino", de Karim Aïnouz, é o único representante latino-americano na mostra competitiva.

Com este filme, sobre "desejo e amor em 2024", nas palavras de Frémaux, o brasileiro voltou a filmar no país natal, depois do drama de época britânico "Firebrand", que também foi exibido na mostra oficial ano passado.

O francês Jacques Audiard, que venceu a Palma de Ouro em 2015 por "Deephan", exibirá "Emilia Pérez", uma produção entre o thriller e o musical ambientado no mundo do narcotráfico di México, com Selena Gomez e Edgar Ramírez.

Como em edições anteriores, a organização informou que alguns filmes da mostra oficial serão anunciados nos próximos dias.

- George Lucas, Palma de Ouro honorária -

Outras grandes produções que serão exibidas no festival, mas fora da mostra competitiva, são "Furiosa", da saga "Mad Max", dirigido mais uma vez pelo australiano George Miller, com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, e o novo filme de Kevin Costner, "Horizon: An American Saga", um western em vários capítulos protagonizado por ele mesmo e Sienna Miller.

O diretor George Lucas, de 79 anos, criador da saga "Star Wars", receberá a Palma de Ouro honorária.

O festival, muitas vezes criticado pela presença reduzida de diretoras em suas mostras, já havia anunciado a cineasta Greta Gerwig, diretora do grande sucesso "Barbie", como presidente do júri.

Na edição de 2024 de Cannes, quatro diretoras disputarão o maior honraria do evento: a britânica Andrea Arnold - que já recebeu vários prêmios na Croisette -, as francesas Agathe Riedinger e Coralie Fargeat e a indiana Payal Kapadia. Uma delas pode suceder Justine Triet, que no ano passado se tornou a terceira mulher a vencer a Palma de Ouro na história.

"Metade de uma década é necessária para avaliar uma tendência, mas há quatro diretoras, não esqueçamos. A tendência é que tenhamos cada vez mais diretoras no mundo", disse Frémaux, acrescentando que um estudo será publicado e mostrará que há muito mais diretoras na seleção oficial, em percentual, do que no restante do mundo.

O festival, que normalmente reflete a situação geopolítica do momento, vai exibir "La belle de Gaza" sobre pessoas palestinas em transição de gênero, em uma alusão ao conflito na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas.

Nos próximos dias serão anunciadas as programações das mostras paralelas, dedicadas aos novos talentos, "Un Certain Regard" e a Semana da Crítica.

