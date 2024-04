Ex-atleta O.J. Simpson morre aos 76 anos após luta contra câncer

NOVA YORK, 11 ABR (ANSA) - O ex-jogador de futebol americano Orenthal James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, morreu nesta quinta-feira (11), aos 76 anos, após uma luta contra o câncer.

O ex-atleta, que brilhou pelo San Francisco 49ers na NFL, ficou marcado por ter sido acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ron Goldman, na década de 1990.

Em um dos julgamentos que tiveram mais repercussão nos Estados Unidos e no mundo, O.J. Simpson foi absolvido por falta de provas.

Em 2008, no entanto, ele foi condenado por assalto à mão armada em um hotel-cassino de Las Vegas, tendo recebido liberdade condicional somente em 2017.

No comunicado divulgado pela família do norte-americano, "The Juice", como era apelidado em seu auge na NFL, faleceu "cercado por seus filhos e netos". (ANSA).

